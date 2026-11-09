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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el legislador republicano Thomas Massie. (Mandel NGAN / Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el legislador republicano Thomas Massie. (Mandel NGAN / Jim WATSON / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó este lunes contra el legislador republicano Thomas Massie, que impulsó un juicio político contra el secretario de Defensa rebautizado de Guerra, Pete Hegseth, ante el Congreso que retomó este lunes su agenda legislativa.

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