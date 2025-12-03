Trump carga contra los inmigrantes somalíes: Su país apesta. No los quiero en Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado a los inmigrantes somalíes de aprovecharse de Estados Unidos y en una dura crítica lanzada contra esa comunidad subraya que su país “apesta” y que él no los quiere en EE.UU.

“No son gente que trabaje, gente que diga vamos a hacer grande este lugar. No hacen más que quejarse. (...) Dicen que esto no es el paraíso, pero cuando vienen del infierno y no hacen más que quejarse no los queremos en nuestro país. Que vuelvan al lugar de donde llegaron”, indicó el martes en una reunión de su gabinete.

Su crítica comenzó contra el gobernador de Minnesota y excandidato a vicepresidente en las pasadas elecciones, el demócrata Tim Walz, por su gestión de ese estado que registra el mayor porcentaje de población de origen somalí en el país, pero se extendió después a toda la inmigración somalí en EE.UU.

Al presidente le habían preguntado si Walz debería dimitir como consecuencia de un caso de fraude al sistema de servicios sociales en Minnesota en el que según las autoridades judiciales están implicados miembros de esa comunidad.

“He oído que han estafado miles de millones de dólares en ese estado. Y no aportan nada. (...) Seré honesto con ustedes. Algunos dirán ‘esto no es políticamente correcto’. No me importa. No los quiero en nuestro país”, añadió el líder republicano.

Somalia, según Trump, “apenas es un país”. “No tienen nada. Solo andan matándose entre ellos. No hay estructura”, recalcó en ese ataque que incluyó a la congresista Ilhan Omar, de origen somalí y representante de ese estado en la Cámara de Representantes.

Trump consideró que es una persona “incompetente” y “realmente mala” que, como otras personas de origen somalí, solo se queja: “Durante años la he visto quejarse de nuestra Constitución, de cómo a ella se la está tratando mal. (...) Es una basura. Sus amigos son basura”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el 2 de diciembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

La congresista, a su vez, no se quedó callada ante la diatriba del mandatario: “Su obsesión conmigo es preocupante. Espero que reciba la ayuda que necesita desesperadamente”, señaló en su cuenta oficial de X.

No es la primera vez que Trump pone en su punto de mira a ciudadanos de origen somalí. El fin de semana además había cargado contra los inmigrantes de 19 países considerados ‘del tercer mundo’, incluido Somalia, e impuso sobre los mismos una suspensión de las decisiones en los casos de asilo.

Esta última medida se produce en un contexto de creciente represión migratoria en EE.UU. y tras recientes incidentes de seguridad nacional, incluyendo el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un ciudadano afgano con asilo.