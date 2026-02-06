Casa Blanca afirma que publicación de un video racista contra los Obama fue un “error” de un “empleado”

La Casa Blanca afirmó que la publicación en la cuenta de Donald Trump de un video en el que se veía a Barack y Michelle Obama caracterizados como monos fue un error de un “empleado” y que el mensaje ya ha sido borrado.

“Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a la AFP.

Previamente la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había criticado la polémica en torno al video, al calificarla de “falsa indignación” protagonizada por los críticos del presidente republicano.

La imagen es en realidad parte de otro video, satírico, creado al parecer por un seguidor de Trump, en el que el presidente republicano aparece como un león, rey de la jungla, y otros numerosos políticos, entre ellos los Obama, como animales que le rinden pleitesía, o que hacen payasadas.

Adicto a las redes sociales, Trump acostumbra a republicar toda clase de videos, documentos y memes, algunos creados con inteligencia artificial, de contenido humorístico o no.

Las principales figuras demócratas condenaron la publicación como “racista”.

“Por favor, dejen la indignación falsa y publiquen hoy algo que realmente le importe al público estadounidense”, pidió la portavoz de Trump en un comunicado enviado a la AFP.

En la madrugada del viernes, el video había recibido varios miles de ‘me gusta’ en la plataforma social del presidente.

Los Obama no se han pronunciado hasta ahora.

