Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 30 de enero de 2026. (Foto de ANNABELLE GORDON / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 30 de enero de 2026. (Foto de ANNABELLE GORDON / AFP).
/ ANNABELLE GORDON
Por Agencia AFP

La Casa Blanca afirmó que la publicación en la cuenta de Donald Trump de un video en el que se veía a Barack y Michelle Obama caracterizados como monos fue un error de un “empleado” y que el mensaje ya ha sido borrado.

Casa Blanca afirma que publicación de un video racista contra los Obama fue un “error” de un “empleado”
EEUU

Casa Blanca afirma que publicación de un video racista contra los Obama fue un “error” de un “empleado”

Indignación entre demócratas después que Trump publicara imagen que retrata a los Obama como primates
EEUU

Indignación entre demócratas después que Trump publicara imagen que retrata a los Obama como primates

Donald Trump comparte video racista que muestra a Barack y Michelle Obama como primates
EEUU

Donald Trump comparte video racista que muestra a Barack y Michelle Obama como primates

Sobreviviente baleada durante operativo de ICE acudirá al discurso de Donald Trump en el Congreso
EEUU

Sobreviviente baleada durante operativo de ICE acudirá al discurso de Donald Trump en el Congreso