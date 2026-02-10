Casa Blanca dice que posible indulto a Ghislaine Maxwell “no es una prioridad” para Trump

Escuchar
El presidente Donald Trump camina hacia la Casa Blanca en Washington, DC, después de aterrizar en el jardín sur de la Casa Blanca, el 8 de febrero de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
/ BONNIE CASH / POOL
Por Agencia EFE

La Casa Blanca afirmó este martes que la posibilidad de conceder un indulto a Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja del pederasta Jeffrey Epstein, “no es una prioridad” para el presidente estadounidense, Donald Trump, y recordó que la petición de la mujer no estaba siendo contemplada por el mandatario cuando se hizo pública por primera vez.

