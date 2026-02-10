Casa Blanca insiste en que Trump rompió con Epstein pero no aclara si conocía sus delitos

Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el magnate estadounidense, Jeffrey Epstein. (Fotos de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida / AFP)
Por Agencia EFE

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió este martes en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió su relación con el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein, aunque no aclaró si el republicano conocía sus delitos.

