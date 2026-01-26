Trump celebra la liberación de presos en Venezuela y agradece a Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta encaragada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Jim WATSON / Federico PARRA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta encaragada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Jim WATSON / Federico PARRA / AFP)
El presidente de EE.UU., , celebró este lunes la liberación de presos en Venezuela y dio las gracias al por “acceder a este importante gesto humanitario”, un mensaje que llega el mismo día en que Caracas aseguró haber excarcelado a 808 personas en los últimos meses.

“Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas”, escribió Trump en su red social Truth Social, donde añadió que quiere “dar las gracias a los líderes de Venezuela por acceder a este importante gesto humanitario!.

El texto del presidente estadounidense se publica horas después de que el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que .

Las liberaciones de personas encarceladas en Venezuela se ha acelerado desde la operación estadounidense que capturó al mandatario Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El Gobierno Trump decidió que una Administración liderada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, estará al frente del país para la llamada fase de “estabilización” que está gestionando EE.UU..

Fotografía del presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Shawn Thew
Fotografía del presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Shawn Thew

Trump ha agradecido en varias ocasiones las excarcelaciones y ha alabado el trabajo de la presidenta encargada y su Gabinete, al que advirtió con lanzar un .

Distintos grupos de derechos humanos han denunciado que la liberación de presos en Venezuela está siendo muy inferior a la que publicita el Gobierno que, por boca del propio Cabello, negó hoy que existan presos políticos en el país.

