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El presidente estadounidense Donald Trump gesticula durante su asistencia al evento UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca, el 15 de junio de 2026. (Foto de Evan Vucci / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula durante su asistencia al evento UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca, el 15 de junio de 2026. (Foto de Evan Vucci / AFP).
/ EVAN VUCCI
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró su 80º cumpleaños el domingo con un espectáculo de artes marciales mixtas en la Casa Blanca, una inédita velada de UFC que culminó con la primera derrota de la carrera del español Ilia Topuria.

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