Schumer amenaza con limitar poderes de guerra de Trump si sigue presionando a Venezuela

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, amenazó este lunes con someter a votación en el Congreso una resolución de poderes de guerra para tratar de limitar el despliegue militar estadounidense en el Caribe, si el presidente Donald Trump “continúa con sus acciones contra Venezuela”.

“Si Donald Trump continúa con sus acciones contra Venezuela, presentaremos de inmediato una Resolución de Poderes de Guerra para bloquear el despliegue de fuerzas estadounidenses en Venezuela”, escribió en la red social X Schumer, que añadió que “ el poder de declarar la guerra reside únicamente en manos del Congreso, no de Donald Trump ”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Una resolución de poderes de guerra requiere de una mayoría simple en las dos cámaras del legislativo para su aprobación, aunque puede ser vetada después por el presidente, una denegación que para ser anulada requeriría entonces de los votos de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, ambas dominadas con mayorías escasas por los republicanos.

“Trump parece estar planeando una guerra totalmente secreta. Sin autorización del Congreso. Sin transparencia. Sin explicación. Los estadounidenses no queremos otra guerra eterna, y Trump no tiene la autoridad para enviar nuestras tropas a la guerra sin nuestra aprobación”, reza otro de los muchos mensajes que Schumer ha publicado en X.

Las publicaciones de Schumer llegan en un momento marcado por el incremento de la presión diálectica de Washington, que ha desplegado desde el verano un enorme contingente militar en el Caribe, sobre Caracas, incluyendo mensajes de Trump advirtiendo a pilotos y aerolíneas que deben considerar completamente cerrado el espacio aéreo venezolano.

En otro texto, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta recordó que el diario The Washington Post informó la semana pasada que en un bombardeo del Ejército estadounidense en septiembre sobre una presunta lancha vinculada con el narcotráfico, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial.

El diario apuntaba que la orden fue dada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, unas alegaciones que el Congreso va a analizar por si constituyen un crimen de guerra.

“El Departamento de Defensa (antiguo nombre de la cartera que lidera Hegseth) tiene las grabaciones que muestran exactamente lo que sucedió durante estos ataques, y Hegseth tiene la obligación de publicarlas ahora”, añade Schumer, que en otro mensaje critica una caricatura de tono sarcástico que el secretario de Guerra compartió en X cuando se publicó la noticia.

“Nunca he visto a alguien tan poco serio, tan infantil y tan obviamente inseguro como secretario de Defensa como Pete Hegseth. Es una vergüenza nacional”, concluye el senador señalando el dibujo, en el que se ve a una tortuga disparando a supuestas narcolanchas desde un helicóptero y que simula ser la portada de un cuento para niños.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)