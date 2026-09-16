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Resumen

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Remeros frente al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C., Estados Unidos, el 15 de septiembre de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
Remeros frente al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C., Estados Unidos, el 15 de septiembre de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El Centro Kennedy, el prestigioso centro de artes escénicas de Washington, fue clausurado este miércoles por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que un juez bloqueara rebautizar la institución con el nombre del mandatario republicano.

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