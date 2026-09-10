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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la segunda jornada de la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la segunda jornada de la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró este jueves la primera convención republicana de mitad de mandato con un llamado insistente a sus seguidores a votar en las elecciones del próximo 3 de noviembre, hasta el punto de pedirles que imaginen que él mismo figura en la papeleta.

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