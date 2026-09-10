El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró este jueves la primera convención republicana de mitad de mandato con un llamado insistente a sus seguidores a votar en las elecciones del próximo 3 de noviembre, hasta el punto de pedirles que imaginen que él mismo figura en la papeleta.

“Tienen que pretender que estoy en la papeleta”, dijo Trump, quien repitió esta noche gran parte del discurso que ya había dado el miércoles. Sin embargo, el mismo admitió, entre bromas, estar cansado de la política y que prefería escuchar música esta noche.

“Me estoy cansando un poco de la política”, bromeó, para después dedicar buena parte de su intervención a repetir sus principales argumentos de campaña: la frontera, los recortes de impuestos, la seguridad, los precios de los medicamentos y el rechazo a los demócratas.

Trump pidió a los asistentes que levantaran la mano derecha y juraran que saldrían a votar en noviembre, acompañados por familiares y amigos.

El presidente les indicó que podían votar antes del 3 de noviembre y, entre bromas, les advirtió que si no acudían a las urnas “se van al infierno”.

La convención de Dallas, celebrada el 9 y 10 de septiembre, es la primera de su tipo en la historia del Partido Republicano y fue concebida para movilizar a sus votantes y candidatos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

El encuentro estuvo dominado por Trump, pese a que no puede volver a presentarse a la Presidencia, y por su mensaje de que los comicios deben entenderse como un voto sobre su segundo mandato.

Las elecciones federales están programadas para el 3 de noviembre, cuando se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y una parte del Senado.

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El presidente Donald Trump prometió el miércoles 9 de septiembre que cada adulto estadounidense recibiría 5.000 dólares del gobierno federal si su Partido Republicano logra mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. (AFP)

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