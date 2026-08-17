El nuevo servicio de suscripción se llama Truth API, fue presentado el pasado 1 de agosto y ya está vigente.

El lanzamiento de Truth API llega en un momento especialmente delicado para TMTG. La empresa fundada por Trump en el 2021 acaba de reportar pérdidas por US$238,1 millones en el segundo trimestre del 2026, frente a los 20 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

¿Cómo funciona Truth API y a quién está dirigido?

El logotipo de la plataforma de redes sociales Truth Social, una empresa estadounidense propiedad de Trump Media & Technology Group, se muestra en dispositivos móviles. (Foto de Mike Campbell/NurPhoto vía AFP). / MIKE CAMPBELL

Trump utiliza Truth Social para anunciar decisiones clave sobre aranceles, guerras, negociaciones internacionales y otras políticas relevantes de Estados Unidos y que pueden provocar movimientos en las bolsas.

Por un pago de 100.000 dólares al mes, Truth API ofrece acceso más rápido a esas publicaciones.

El servicio está dirigido a firmas de Wall Street, entre ellas de trading de alta frecuencia, fondos de inversión y otras empresas financieras que utilizan sistemas automatizados para reaccionar rápidamente a información que puede mover los mercados.

¿Pero qué tan rápido será el acceso? TMTG afirmó que Truth API entregará las publicaciones a los clientes de pago en milisegundos antes que al público en general.

Esa pequeña diferencia puede tener un valor económico importante. En el trading automatizado, recibir una información incluso unos milisegundos antes permite a los sistemas reaccionar automáticamente antes que otros operadores, una ventaja que puede traducirse en ganancias.

Si bien la suscripción cuesta 100.000 dólares al mes, The Wall Street Journal informó que hay una tarifa de US$60.000 mensuales para contratos de varios años.

Trump Media informó que más de 10 firmas financieras ya se han suscrito a Truth API, principalmente fondos de inversión de alta frecuencia.

De acuerdo con Fortune, el plan de la compañía es expandir Truth API para vender datos a grandes desarrolladores de modelos de Inteligencia Artificial y a agencias de noticias internacionales.

La demanda judicial

El 12 de agosto, el medio The Intercept y la ONG Freedom of the Press Foundation demandaron a Trump en un tribunal federal de Nueva York para impedir que gane dinero a través de Truth API.

La agencia AP reportó que la demanda sostiene que el acuerdo de Trump para publicar primero en el sitio de su propia empresa sobre decisiones políticas clave viola la Constitución, y que los anuncios oficiales deberían estar disponibles para todos al mismo tiempo.

“Que un presidente venda acceso prioritario a noticias que él mismo genera en beneficio de una empresa privada que controla es tan descaradamente corrupto e inconstitucional que habría sido difícil incluso imaginarlo hace apenas unos años”, declaró Seth Stern, director de activismo en la Freedom of the Press Foundation.

Además de invocar la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa, la demanda también alude a la Quinta Enmienda, “que prohíbe al gobierno imponer condiciones extorsivas o no razonables sobre la disponibilidad de las prestaciones gubernamentales”.

Trump Media respondió que vender acceso rápido a operadores es algo común en su industria, y que los demandantes solo intentan silenciar al mandatario.

“La información del presidente Trump se difunde a través de innumerables plataformas y medios de comunicación, muchos de los cuales ofrecen API de suscripción”, indicó la empresa en un comunicado usando el acrónimo del servicio de acceso rápido. “Ahora, activistas de izquierda están tratando de manipular la justicia para censurarlo otra vez y perjudicar a nuestros accionistas”, agregó.

Trump mercantiliza el acceso al poder y a información privilegiada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Centro David S. Mack para Entrenamiento e Inteligencia el 14 de agosto de 2026 en Garden City, Nueva York. (Foto de Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA vía AFP). / SAMUEL CORUM

Francesco Tucci, director de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), considera que Truth API representa un cambio relevante porque convierte la capacidad de Trump para emitir mensajes con impacto económico en un activo susceptible de ser vendido a inversionistas. Agrega que la iniciativa desdibuja la frontera entre la comunicación política y la reacción de los mercados ante anuncios de un presidente.

El problema, explica Tucci a El Comercio, es que el servicio está dirigido principalmente a inversionistas y les permite obtener una ventaja anticipada frente al resto del mercado.

Considera especialmente preocupante que se pueda normalizar el acceso privilegiado a información publicada en una red social privada pero proveniente de una figura presidencial.

Tucci indica que esta situación ayuda a explicar la demanda presentada contra la iniciativa, pues reconoce que podría involucrar principios constitucionales relacionados con la igualdad de acceso a la información presidencial.

“No solo se trata de una innovación tecnológica, es una mercantilización de acceso a informaciones privilegiadas, de acceso al poder”, afirma. Esto podría tener efectos negativos sobre la transparencia, la equidad informativa y la confianza en las instituciones, sostiene.

Tucci advierte que, incluso si el servicio termina siendo considerado legal, el costo reputacional para la Presidencia podría ser elevado, porque alimentaría la percepción de que el poder público está siendo utilizado para favorecer intereses privados.

“Podría hacer crecer la narrativa de la captura del Estado por intereses privados”, sostiene. Agrega que si la iniciativa llegara a consolidarse, podría sentar un precedente sobre hasta dónde pueden llegar los intereses privados en la utilización de información vinculada al poder público.

“Trump sigue pensando como empresario”

Truth Social, la red social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE

Respecto a las motivaciones de Trump, Tucci considera que “sigue utilizando una mentalidad empresarial a pesar de ser presidente”.

Bajo esa perspectiva, Trump habría identificado en sus comunicaciones presidenciales una nueva oportunidad de negocio para una empresa que atraviesa dificultades financieras. “Antes que todo, él razona como empresario y ha visto que ahí hay un negocio del que puede sacar provecho, ganancia”, sostiene Tucci.

Sin embargo, advierte que esa lógica entra en tensión con la naturaleza del cargo que ocupa Trump. “Él es el jefe del Estado, no debería razonar así porque las dinámicas son otras”, señala.

Para Tucci, el Estado no puede ser gestionado bajo los mismos criterios que una empresa, porque existen diferencias fundamentales entre la lógica empresarial y la función pública.

Considera que la iniciativa vuelve a poner sobre la mesa el problema del conflicto de intereses entre la Presidencia y los negocios de Trump. Recuerda que investigaciones de medios estadounidenses han señalado que empresas vinculadas al mandatario se beneficiaron económicamente durante su primer mandato y considera que una situación similar podría repetirse ahora.

Advierte que el problema también alcanza al sistema de controles y contrapesos estadounidense, que no está funcionando desde el punto de vista de la eliminación del conflicto de interés.

Trump y sus ganancias en su segundo mandato

El segundo mandato de Trump, iniciado en enero del 2025, ha coincidido con una fuerte expansión de sus negocios vinculados a las criptomonedas.

Su declaración financiera obligatoria presentada este año muestra que en el 2025 obtuvo más de US$1.400 millones en ingresos de sus emprendimientos de criptomonedas, principalmente a través de World Liberty Financial y del negocio asociado a la moneda meme $TRUMP. Hoy los activos digitales son una de las principales fuentes de ingresos de su imperio empresarial.

World Liberty Financial, controlada por Trump y sus hijos, generó casi US$800 millones para sus empresas a través de la venta de tokens y participaciones en el negocio. Además, la compañía ha recibido importantes inversiones extranjeras.

En el 2025, una entidad vinculada al Gobierno de Emiratos Árabes Unidos utilizó la criptomoneda stablecoin USD1, de World Liberty Financial, para facilitar una inversión de US$2.000 millones en Binance.

Según su declaración financiera, Trump obtuvo unos US$635 millones en regalías relacionadas con $TRUMP, lanzada pocos días antes de asumir su segundo mandato.

La declaración financiera muestra que Trump también obtuvo cientos de millones de dólares de sus propiedades inmobiliarias y clubes de golf, además de ingresos por productos de su marca, como relojes, Biblias y otros artículos.