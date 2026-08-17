Por Roger Zuzunaga Ruiz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha encontrado una nueva forma de monetizar sus mensajes oficiales: su empresa, Trump Media & Technology Group (TMTG), ofrece ahora acceso anticipado a sus publicaciones en Truth Social por hasta US$100.000 al mes. La iniciativa ha abierto un debate sobre los límites entre la actividad presidencial, los intereses privados y el acceso a información que puede mover los mercados. El asunto, además, ya llegó a los tribunales.

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