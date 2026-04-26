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Cole Thomas Allen dejó un manifiesto de 1.052 palabras donde expresaba que el objetivo de su ataque era la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Cole Thomas Allen dejó un manifiesto de 1.052 palabras donde expresaba que el objetivo de su ataque era la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Por Agencia EFE

El presunto autor del tiroteo ocurrido el sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Cole Thomas Allen, envió a sus familiares un extenso manifiesto apenas diez minutos antes del ataque, en el que identificaba como “objetivos” a los miembros del Gobierno de Donald Trump, según reveló este domingo el diario New York Post.

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