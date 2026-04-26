El hombre armado que intentó irrumpir en el salón de un hotel en Washington, donde se celebraba la gala de corresponsales de la Casa Blanca, parecía apuntar contra altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, dijo el domingo el fiscal general interino de Estados Unidos.

Todd Blanche declaró a CBS News que información “muy preliminar” ha llevado a los investigadores a creer que el hombre “tenía como objetivo a miembros del gobierno”.

El sospechoso, que se cree que viajó a Washington en tren desde Los Ángeles pasando por Chicago, “no está cooperando activamente” con la investigación, dijo Blanche, quien se encontraba en el salón de baile del Washington Hilton la noche del sábado junto con el presidente Trump y cientos de otros dignatarios y periodistas.

Esta imagen, difundida por el presidente estadounidense Donald Trump, muestra a una persona que, según él, es el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. (AFP). / -

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