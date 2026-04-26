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Un agente armado trepa por encima de las sillas mientras tras escucharse disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, el 25 de abril de 2026. (Foto de Danny KEMP y los equipos de AFPTV / AFP).
Un agente armado trepa por encima de las sillas mientras tras escucharse disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, el 25 de abril de 2026. (Foto de Danny KEMP y los equipos de AFPTV / AFP).
/ DANNY KEMP AFPTV TEAMS
Por Agencia AFP

El hombre armado que intentó irrumpir en el salón de un hotel en Washington, donde se celebraba la gala de corresponsales de la Casa Blanca, parecía apuntar contra altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, dijo el domingo el fiscal general interino de Estados Unidos.

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