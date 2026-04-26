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Esta imagen, difundida por el presidente estadounidense Donald Trump, muestra a una persona que, según él, es el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. (AFP).
Esta imagen, difundida por el presidente estadounidense Donald Trump, muestra a una persona que, según él, es el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. (AFP).
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Por Agencia EFE

Los servicios secretos de Estados Unidos redujeron y arrestaron el sábado a un joven que intentó entrar armado a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), evento al que asistían el presidente Donald Trump, la primera dama y miembros del Gobierno estadounidense.

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