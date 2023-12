El tribunal superior de Colorado determinó que Trump había incitado a una insurrección el 6 de enero del 2021, por lo que el martes decidió expulsarlo de las primarias republicanas del estado e impedir que esté en cualquier papeleta electoral apelando por primera vez en la historia del país a la enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular.

Para el tribunal, Trump, favorito entre los precandidatos republicanos que aspiran a la Casa Blanca, “está descalificado para ocupar el cargo de presidente”.

El arranque de las primarias Las primarias republicanas empiezan el próximo 15 de enero con los caucus de Iowa y Trump parte como favorito según todas las encuestas para volver a enfrentarse al ahora presidente, el demócrata Joe Biden, en los comicios de noviembre a la Casa Blanca.

Colorado celebrará sus primarias presidenciales el 5 de marzo, en el conocido como supermartes, una fecha clave en la que votarán 16 estados y que puede dejar definida la contienda.

La decisión del tribunal deriva de una demanda hecha por un grupo de electores, con el apoyo del grupo no gubernamental Citizens for Responsibility and Ethics (CREW), que argumenta que Trump no es elegible para competir por la presidencia debido a su papel en el asalto al Capitolio.

El asalto al Capitolio se produjo mientras los legisladores certificaban la victoria electoral de Joe Biden. (Foto: AFP)

Trump arremetió este miércoles contra la decisión del Supremo de Colorado y tachó el fallo de una “vergüenza para nuestro país”, según escribió en su red social Truth. También sugirió que Estados Unidos se está convirtiendo en una “república bananera” y que la decisión supone otro ejemplo de “interferencia electoral” encabezada por el presidente Joe Biden, a quien acusó de ser una “amenaza para la democracia”.

“Biden debería retirar todas estas falsas acusaciones políticas contra mí, tanto penales como civiles. Cada caso por el que lucho es trabajo del DOJ (Departamento de Justicia) y de la Casa Blanca. Nunca ha pasado tal cosa en nuestro país antes”, afirmó.

El mandatario, por su parte, consideró este miércoles que Trump “ciertamente apoyó una insurrección”, aunque dijo que prefería no comentar la decisión judicial en sí.

Impacto en su candidatura

La expectativa por el significado de la decisión judicial en la candidatura de Trump es máxima. El expresidente no solo es el favorito para obtener la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones del 2024, sino que su figura polariza al país. ¿Podrá permenecer en la contienda?

Pese a lo explosivo de su fallo, el tribunal de Colorado ha dejado su propia decisión en suspenso hasta el 4 de enero para dar margen a posibles recursos, por lo que una apelación podría garantizar que el nombre de Trump figure en la contienda mientras el caso es resuelto.

Los abogados de Trump habían prometido apelar inmediatamente cualquier inhabilitación ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que tiene la última palabra en asuntos constitucionales.

El expresidente de Estados Unidos y aspirante a la presidencia de 2024, Donald Trump, habla durante un evento de campaña en Waterloo, Iowa, el 19 de diciembre de 2023. (Foto de KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) / KAMIL KRZACZYNSKI

Seis de los nueve integrantes del máximo tribunal son considerados conservadores, tres de ellos nominados por el propio Trump durante su mandato.

El diario “The New York Times” apunta que podría tomar algún tiempo que los jueces actúen, y las primarias republicanas de Colorado, programadas para marzo, podrían no verse afectadas.

“Los jueces pueden tener que lidiar con los muchos problemas legales entrelazados del caso, que son novedosos, complejos y extraordinariamente consecuentes. De hecho, los tribunales de otros estados han llegado a conclusiones diferentes sobre algunas de las cuestiones”, señala el medio.

¿Repercusión en otros estados?

Trump perdió Colorado por 13 puntos porcentuales en la elección del 2020 y no necesita del estado para ganar los comicios presidenciales del próximo año. Pero el peligro para el exmandatario está en que más tribunales y funcionarios electorales sigan el ejemplo de Colorado y lo excluyan de estados que sí deba ganar.

Casos similares se vieron en Minnesota y Michigan, pero fueron descartados. El tema no ha sido resuelto en la esfera federal.

A nivel nacional se han interpuesto decenas de demandas para descalificar a Trump en virtud de la Sección 3. El caso de Colorado es el primero en el que la parte demandante logra la victoria.

Trump fue sometido a juicio político por segunda vez por la Cámara de Representantes tras el ataque al Capitolio, acusado de incitar a una insurrección, pero fue absuelto por el Senado.

La mayoría de los republicanos respalda la candidatura de Trump a la presidencia, de acuerdo a las encuestas.

En cuanto al impacto en la opinión pública los seguidores del expresidente siguen cerrando filas en torno a él. “Incluso las personas a las que no les gusta Trump temían intensamente que el fallo de echarlo de la boleta electoral simplemente lo ayudará con un electorado republicano que lo verá como una interferencia en laelección, en un momento en que los demócratas describen regularmente a Trump como una amenaza para la democracia”, dice “The New York Times”.