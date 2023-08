Se espera que Trump se presente en la cárcel del condado de Fulton, dijo el martes el sheriff local Pat Labat en un comunicado.

Trump y 18 de sus aliados fueron imputados la noche del lunes en una investigación por asociación delictiva, originada en sus intentos por revertir el resultado de las elecciones en el estado clave de Georgia en el 2020, que fueron ganadas por el demócrata Joe Biden.

En este caso, el magnate enfrenta 13 cargos, entre ellos asociación delictuosa, hacer acusaciones falsas y presionar a funcionarios públicos para que violen su juramento al cargo.

El expresidente estadounidense Donald Trump y la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis. (CHANDAN KHANNA and Christian MONTERROSA / AFP). / CHANDAN KHANNA CHRISTIAN MONTERROSA

La investigación en el condado de Fulton, que estuvo encabezada por la fiscal Fani Willis, duró dos años y medio.

Entre los 18 co-imputados de Trump se encuentran Mark Meadows, el exjefe de gabinete en la Casa Blanca, además de los abogados Rudy Giuliani, John Eastman, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis y Sidney Powell.

La pesquisa en Georgia comenzó a raíz de una llamada telefónica de enero del 2021 en la que Trump pide al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, “encontrar 11.780 votos”, el número exacto que el expresidente necesitaba para ganar la elección en ese estado, que es clave para el resultado a nivel nacional.

La grabación de esa conversación está en poder de las autoridades y ha sido divulgada por los medios de comunicación estadounidenses.

La fiscal Willis anunció la acusación el lunes en una rueda de prensa en Atlanta. Detalló que los 19 implicados están acusados en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas Influenciadas por Mafiosos (conocida como RICO), una norma federal sobre la delincuencia organizada que tiene su propia versión en el estado y que se suele usar contra las pandillas. Dicha ley prevé penas de entre 5 y 20 años de prisión. Mientras que las multas pueden llegar a los 250.000 dólares.

Las imputaciones a Donald Trump. (AFP).

Esto es lo que viene en el proceso:

Un letrero conduce a la cárcel del condado de Fulton en Atlanta, Georgia. (Foto por Christian MONTERROSA / AFP). / CHRISTIAN MONTERROSA

Unas horas en la cárcel

En un comunicado emitido el martes, el sheriff del condado de Fulton informó que “con base en la orientación recibida de la oficina del fiscal de distrito y el juez, se espera que los 19 acusados nombrados en la acusación sean fichados en la cárcel de Rice Street (que es su dirección)”.

“Tenga en cuenta que los acusados pueden presentarse en cualquier momento. La cárcel está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, señala el comunicado. “Además, debido a la naturaleza sin precedentes de este caso, algunas circunstancias pueden cambiar con poca o ninguna advertencia”, agrega.

Como lo indica CNN, La mayoría de los acusados inculpados en Fulton generalmente son fichados en la cárcel del condado. El sheriff Pat Labat ya dijo que quiere tratar a los inculpados en el caso de interferencia electoral de Trump de la misma manera en la que se trataría a cualquier otro acusado.

Pero de acuerdo con la BBC, los expertos consideran que probablemente Trump tendrá una experiencia muy diferente de la de aquellos que permanecen meses e incluso años a la espera de juicio en esta hacinada cárcel considerada insegura y sucia. El exmandatario solo estaría durante unas horas.

Un informe de setiembre del 2022 de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) señala que cientos de personas estuvieron detenidas en la cárcel de Fulton durante más de 90 días porque aún no habían sido acusadas de manera formal o no habían podido pagar la fianza requerida para su liberación.

El informe también encontró que 117 personas esperaron en la cárcel durante más de un año porque no habían sido acusadas, 12 habían estado detenidas durante dos años por la misma razón.

Las condiciones de insalubridad de la cárcel de Fulton. (Bufete de abogados Harper / NYP).

¿Cómo es la cárcel de Fulton?

La cárcel del condado de Fulton fue construida en 1985 para albergar a unos 1.300 reclusos, pero en los últimos años, más de 3.000 personas han estado recluidas en este lugar, informó la BBC.

El abogado Roderick Edmond le dijo a BBC que cuando se construyó, la cárcel de Fulton era “de última generación”. “Pero ya no lo es. Esa cárcel debe ser demolida”.

Un informe del Centro Sureño de Derechos Humanos citado por la BBC da cuenta de que las “condiciones de vida antihigiénicas” en la cárcel han provocado brotes de covid-19, piojos y sarna. Además, se encontró que los reclusos estaban “significativamente desnutridos” y muchos padecían de una afección llamada caquexia, que es una forma de rebelión metabólica en la cual el organismo descompone los músculos esqueléticos y el tejido adiposo en el cual se almacena la grasa.

La oficina del alguacil ha reconocido que las condiciones en el edificio están “en ruinas y se erosionan rápidamente”. También ha pedido la construcción de una nueva cárcel que costaría 1.700 millones de dólares.

Las deplorables condiciones no solo han provocado enfermedades entre los reclusos, también se han registrado fallecimientos.

La BBC citó el caso de un hombre de 34 años que la semana pasada fue encontrado inconsciente en una celda de la unidad médica de la cárcel, donde había estado recluido desde el 2019. Lo reanimaron, pero luego murió en el hospital, según la oficina del alguacil del condado de Fulton.

Se trató de la sexta muerte en el sistema carcelario del condado de Fulton en lo que va del 2023.

En julio de este año, Noni Battiste-Kosoko, de 19 años, murió cuando estaba bajo la custodia. Los agentes la encontraron inconsciente en su celda en el Centro de Detención de la Ciudad de Atlanta, un espacio adicional que el condado está alquilando para aliviar el hacinamiento en la cárcel principal. La BBC indicó que a la familia todavía no le informa sobre la causa del fallecimiento.

La BBC también señaló que hace unos días el condado de Fulton acordó pagar 4 millones de dólares a la familia de Lashawn Thompson, un hombre que murió en la cárcel cubierto de picaduras de chinches.

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, observa durante la ronda 3 del LIV Golf-Bedminster 2023 en el Trump National en Bedminster, Nueva Jersey, el 13 de agosto de 2023. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

La cércel de Fulton no es un lugar para las personas débiles de corazón, dijo Robert G. Rubin, un abogado defensor que fue entrevistado por The New York Times.

Normalmente, en cuanto un acusado se entrega a la policía, pasa a una zona de espera con otros detenidos, dijo Rubin. “Es miserable. Fría. Huele mal. Es desagradable en general”, afirmó. “Además, hay un alto grado de ansiedad para cualquier acusado que se encuentre en esa situación”, agregó.

Gerald A. Griggs, otro abogado litigante de Atlanta consultado por New York Times, dijo que un proceso de fichaje en Fulton puede durar “cuatro horas o cuatro días”, aunque lo más probable es que los acusados en el caso de Trump tengan que esperar solo unas horas en Rice Street. Esto se debe a que los abogados negociarán la fianza con los fiscales antes de que sus clientes se entreguen.

Así, se espera que el proceso de imputación contra Trump en Georgia sea similar a los tres anteriores. Al exmandatario le tomaron su información básica y sus huellas dactilares como a cualquier acusado. No le tomaron una foto policial ni fue esposado. Siempre fue mantenido lejos de otros acusados. Además, rápidamente fue llevado a un tribunal para que le lean los cargos antes de ser puesto en libertad.