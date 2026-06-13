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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este sábado en su red social Truth el mensaje publicado previamente por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien afirmó que en las próximas 24 horas podría firmarse un acuerdo que ponga fin a la guerra de Irán.

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.