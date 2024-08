El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2018-2021) ha compartido varias imágenes generadas por inteligencia artificial sugiriendo que la cantante estadounidense Taylor Swift y sus fans, conocidas como ‘Swifties’, respaldan su candidatura a la Casa Blanca.

En una publicación en la red social Truth, Trump presentó el domingo por la noche varias fotografías de fans de Swift sonrientes, portando camisetas con el lema ‘Swifties for Trump’ (‘Swifties con Trump’).

Captura de pantalla de la publicación de Donald Trump, en la red social Truth Social.

Una de las imágenes corresponde a una captura de pantalla de un portal satírico que afirma que la cancelación de los conciertos de Swift en Viena debido a un plan de ataque terrorista frustrado llevó a sus seguidoras a decantarse por el voto de Trump para las elecciones del 5 de noviembre.

Otro recorte compartido por el magnate neoyorquino muestra a la estrella del pop vestida como el Tío Sam junto al mensaje: “Taylor wants you to vote for Donald Trump” (“Taylor quiere que votes por Donald Trump”.

Captura de pantalla de la publicación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la red social Truth Social.

‘¡Acepto!’, tituló Trump a la publicación, que acumula más de 9.000 me gustas en Truth Social.

La estrella del pop, que tiene gran influencia entre las capas más jóvenes de la sociedad de EE.UU., no ha respaldado en público a ningún candidato de cara a las próximas elecciones, aunque en la carrera por el poder de la Casa Blanca de 2020 apoyó al actual presidente, el demócrata Joe Biden.

El pasado 7 de agosto se especuló acerca de su apoyo a Harris tras la publicación en su cuenta de Instagram de una fotografía sobre el escenario en la que aparecía una silueta saludando de espaldas similar a la vicepresidenta, aunque luego se descubrió que se trata de una de las bailarinas de su gira.