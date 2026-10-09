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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de octubre de 2026. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de octubre de 2026. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP)
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este viernes una publicación que critica duramente la decisión del Comité del Nobel de la Paz de conceder el galardón a la jurista sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, así como de no reconocer en su lugar sus propios logros.

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