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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump reacciona durante su encuentro con el secretario general de la OTAN en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Filip SINGER / POOL / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump reacciona durante su encuentro con el secretario general de la OTAN en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Filip SINGER / POOL / AFP)
/ FILIP SINGER
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el acuerdo para que Arabia Saudita desarrolle un programa nuclear no incluye “enriquecimiento de material” y depende de que Riad se adhiera a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

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