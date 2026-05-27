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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL)
/ SAMUEL CORUM / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó este miércoles la firma de un eventual acuerdo de paz con Irán a que aliados de Washington en Oriente Medio, como Arabia Saudita o Qatar, se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

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