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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM).
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM).
/ SAMUEL CORUM / POOL
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un tenso intercambio con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el que reprendió a su estrecho aliado con insultos.

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