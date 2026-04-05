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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto de Alex Brandon / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto de Alex Brandon / AFP).
/ ALEX BRANDON
Por Agencia EFE

Estados Unidos envió armas a los manifestantes de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán el pasado enero, según confirmó este domingo el presidente del país, Donald Trump, a la cadena Fox News.

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