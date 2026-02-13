Trump confirma que un segundo portaviones se dirigirá “muy pronto” a Medio Oriente

Washington y Teherán mantuvieron la semana pasada conversaciones indirectas sobre el futuro del programa nuclear iraní, pero Trump advirtió el jueves de “consecuencias muy traumáticas” para la República Islámica si no logran un acuerdo.
En enero, el mandatario republicano ya había dispuesto el envío de un primer portaviones, el “USS Abraham Lincoln”, a la región del Golfo, donde permanece como mecanismo de presión contra Irán.
The Wall Street Journal, The New York Times y CBS News habían informado antes sobre los preparativos del Departamento de Defensa para el despliegue previsto de una segunda embarcación de ese tipo.
Según los reportes, se trata del portaviones “USS Gerald Ford”, el mismo portaviones que desplegó en el Caribe para la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Venezuela.
El canciller iraní dijo este sábado 7 de febrero que espera proseguir las negociaciones con Estados Unidos en pos de un acuerdo nuclear “tranquilizador”, pero reiteró las líneas rojas de su país y amenazó con represalias en caso de un ataque militar norteamericano. (AFP)