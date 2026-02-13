Trump confirma que un segundo portaviones se dirigirá “muy pronto” a Medio Oriente

Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. (EFE/EPA/LAURENT GILLIERON)
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que un segundo portaviones se dirigirá pronto a Medio Oriente, con lo que se eleva la amenaza militar contra Irán en medio de las negociaciones sobre su programa nuclear.

