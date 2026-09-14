icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One mientras vuela a la Base Conjunta Andrews, Maryland, desde Irlanda el 13 de septiembre de 2026. Foto: AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One mientras vuela a la Base Conjunta Andrews, Maryland, desde Irlanda el 13 de septiembre de 2026. Foto: AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de “bulo” la idea de que la inteligencia artificial (IA) vaya a destruir a la humanidad y criticó a los líderes del sector que reclamaron una mayor regulación de esta tecnología.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.