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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella. (Kent NISHIMURA / Vanessa ROMERO / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella. (Kent NISHIMURA / Vanessa ROMERO / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que espera “construir una relación sólida” con Colombia tras la victoria del candidato derechista Abelardo de la Espriella, respaldado por el líder republicano, en las elecciones presidenciales del domingo.

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