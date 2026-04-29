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Ciudadanos iraníes pasan junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí en una calle de Teherán, Irán, el 20 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Ciudadanos iraníes pasan junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí en una calle de Teherán, Irán, el 20 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia AFP

Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval de los puertos de Irán durante meses en caso de ser necesario, comunicó Donald Trump a empresarios del sector petrolero, según afirmó el miércoles un funcionario de la Casa Blanca.

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