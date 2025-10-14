Fotografía divulgada por la revista Time donde aparece su última portada con la foto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los títulos 'Su triunfo', 'El líder que Israel necesitaba', y 'Cómo sana Gaza'. Foto: Time
Fotografía divulgada por la revista Time donde aparece su última portada con la foto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los títulos 'Su triunfo', 'El líder que Israel necesitaba', y 'Cómo sana Gaza'. Foto: Time
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump contento por ser portada de Time, pero critica la foto elegida
Resumen de la noticia por IA
Trump contento por ser portada de Time, pero critica la foto elegida

Trump contento por ser portada de Time, pero critica la foto elegida

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , mostró su satisfacción el martes por aparecer en la portada de la revista Time tras el , pero criticó la foto elegida por el medio porque no muestra su pelo.

La foto del magnate republicano seleccionada por la prestigiosa revista estadounidense es un primer plano contrapicado, en el que el reflejo del sol en su pelo dibuja un halo blanco.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Israel identifica a los cuatro rehenes muertos entregados por Hamás el lunes

Esta imagen ha desatado la furia del multimillonario: “La revista Time ha escrito un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto es quizás la peor de todos los tiempos”, escribió en su red Truth Social.

Trump se quejó de que el medio “hizo desaparecer” su pelo para añadir “algo flotando sobre” su cabeza “que parece una corona flotante, pero extremadamente pequeña. ¡Realmente extraño!”, añadió.

“Nunca me ha gustado que me fotografíen desde ángulos bajos, pero esta es una foto muy mala y merece ser denunciada”, reconoció el presidente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebró el alto al fuego en la Franja de Gaza como un "triunfo increíble" que no representa solo el fin de la guerra entre Israel y Hamás sino "el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio", durante un discurso ante el Parlamento israelí. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC