icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en un acto este lunes de la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en un acto este lunes de la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su presencia en la campaña para intentar preservar la mayoría republicana en el Congreso, pero afronta no solo unas encuestas desfavorables, sino también el peso de la historia: las elecciones legislativas de medio mandato suelen castigar al partido que ocupa la Casa Blanca.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?