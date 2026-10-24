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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de los periodistas mientras camina hacia el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., EE.UU., el 23 de octubre de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de los periodistas mientras camina hacia el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., EE.UU., el 23 de octubre de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
/ SHAWN THEW
Por Agencia EFE

A poco más de una semana de las elecciones de medio mandato, y con la mayoría de las encuestas apuntando a un mal resultado para el Partido Republicano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado varios ataques a mujeres periodistas, algo que no es nuevo en su paso por la Casa Blanca.

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