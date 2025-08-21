Foto de archivo del expresidente estadounidense Donald Trump hace un gesto al regresar de un receso en la Corte Suprema del Estado de Nueva York durante el juicio civil por fraude contra la Organización Trump, en la ciudad de Nueva York el 7 de diciembre de 2023. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Foto de archivo del expresidente estadounidense Donald Trump hace un gesto al regresar de un receso en la Corte Suprema del Estado de Nueva York durante el juicio civil por fraude contra la Organización Trump, en la ciudad de Nueva York el 7 de diciembre de 2023. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Donald Trump: Corte de apelación invalida multa en su contra de 454 millones de dólares por fraude civil en su empresa
Donald Trump: Corte de apelación invalida multa en su contra de 454 millones de dólares por fraude civil en su empresa

Donald Trump: Corte de apelación invalida multa en su contra de 454 millones de dólares por fraude civil en su empresa

Una corte de apelación de Nueva York invalidó este jueves la multa de 454 millones de dólares impuesta en 2024 al presidente y otros acusados en el caso por fraude civil en su empresa, que impulsó la fiscal estatal Letitia James.

Un panel de jueces de apelación opinó que la penalización, “que ordena a los acusados pagar casi 500 millones de dólares al estado de Nueva York, es una multa excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, según recoge CNN.

Los magistrados estuvieron de acuerdo, no obstante, en mantener las medidas cautelares impuestas por el juez Arthur Engoron para “limitar la cultura empresarial” de la Organización Trump, declarada responsable de inflar su patrimonio para obtener préstamos favorables y otros beneficios financieros.

Engoron, de la durante los próximos tres años, además de la astronómica multa como líder de la Organización Trump, que hoy ha sido anulada.

La fiscal James, demócrata, y a la que Trump busca deshabilitar desde el poder, presentó la demanda civil contra Trump, sus dos hijos mayores y dos exdirectivos de la Organización Trump por inflar sus cifras de activos en unos 2.200 millones de dólares para lograr ventajas con aseguradoras y bancos.

Trump arremetió continuamente durante el proceso contra James, acusándola de desatar una “caza de brujas política”, y también contra el juez Engoron, quien declaró responsables de fraude a los acusados en una decisión sumaria antes de comenzar el juicio civil.

En su cuenta de Truth Social, el presidente celebró su “victoria” en “una de las peores persecuciones empresariales” de EE.UU., tildó el caso de “interferencia electoral”, como ya hizo durante su campaña, y criticó el resto de casos en su contra que considera están siendo impulsados por “jueces corruptos”.

