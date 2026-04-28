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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina hacia el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026. (Henry Nicholls / POOL / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina hacia el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026. (Henry Nicholls / POOL / AFP)
/ HENRY NICHOLLS
Por Agencia EFE

Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos falló este martes en contra de la política del Gobierno de Donald Trump que instruye a las autoridades a detener -sin posibilidad de fianza- a los migrantes que captura en el país.

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