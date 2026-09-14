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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One, el 13 de septiembre de 2026. (Brendan Smialowski / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One, el 13 de septiembre de 2026. (Brendan Smialowski / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes la solicitud del presidente Donald Trump de levantar una orden de un tribunal inferior que bloqueó su intento de restringir el voto por correo antes de las legislativas de noviembre.

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