Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas durante un vuelo en el Air Force One, el 16 de febrero de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que cree que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, habría muerto en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

