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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de subir al Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en West Palm Beach (Florida), el 23 de marzo de 2026. Foto: SAUL LOEB / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de subir al Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en West Palm Beach (Florida), el 23 de marzo de 2026. Foto: SAUL LOEB / AFP
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Israel estará “muy contento” con el acuerdo que afirma estar negociando con Irán.

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