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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington.

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