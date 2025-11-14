Trump critica a demócratas en caso Epstein y anuncia que quiere investigación federal contra Clinton

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este viernes a los demócratas de montar una “farsa” con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein y anunció que pedirá una investigación federal que incluya a personalidades como el expresidente Bill Clinton.

“Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia ha publicado 50.000 páginas de documentos”, escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Jeffrey Epstein era un magnate y delincuente sexual convicto que se suicidó en su celda en agosto de 2019.

Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, quieren ahora que se publique todo el dosier sobre este caso de repercusiones internacionales.

El FBI y el Departamento de Justicia anunciaron hace meses que tras una investigación interna, no podía publicarse más material sin comprometer a testigos clave durante el juicio que condenó a Epstein.

“Epstein era demócrata”

Figura destacada de la vida social neoyorquina, Epstein “era demócrata” recordó Trump en su red Truth Social.

El multimillonario Jeffrey Epstein y el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton. (Fotos: AFP).

“Es el problema de los demócratas, no el problema de los republicanos”, escribió el presidente de 79 años.

“Algunos republicanos débiles cayeron en las garras (de los demócratas) porque son blandos y tontos”, atacó.

Trump considera que esta presión de los demócratas en el Congreso, con la publicación de correos electrónicos de Epstein que lo nombran a él particularmente, es una campaña política como la que lo acusó de mantener vínculos ilegales con Rusia, durante su campaña electoral de 2016.

El republicano había prometido grandes revelaciones durante su campaña sobre el escándalo Epstein, que moviliza fuertemente a su base política.

Pero ahora considera que el caso está enterrado, tras la investigación de su gobierno.

Ante la insistencia de demócratas y de algunos republicanos, “pediré a la Procuradora General Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la implicación y relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones”, amenazó.

Larry Summers fue secretario del Tesoro de Clinton, y Reid Hoffman es un rico empresario.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, que junto con el Senado compone el Congreso estadounidense, quiere organizar la próxima semana una votación sobre el tema.

Un gran número de republicanos podrían votar a favor de un texto que exige la publicación de los documentos del Departamento de Justicia sobre el caso, a pesar de las reticencias de la Casa Blanca.

La propuesta de ley en cuestión es impulsada por un legislador republicano y uno demócrata.