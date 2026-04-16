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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. (Jim WATSON / Leonardo MUNOZ / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. (Jim WATSON / Leonardo MUNOZ / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este jueves al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, después de que este anunciara ayer una propuesta de un impuesto a las segundas viviendas de lujo con apoyo de la administración del estado.

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