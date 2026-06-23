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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 22 de junio de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 22 de junio de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
/ BONNIE CASH / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes la resolución del Senado que busca limitar sus poderes de guerra frente a Irán, al considerar que la medida “obstruye” su estrategia para, según afirma, poner fin a las hostilidades en Oriente Medio.

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