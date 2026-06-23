El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes la resolución del Senado que busca limitar sus poderes de guerra frente a Irán, al considerar que la medida “obstruye” su estrategia para, según afirma, poner fin a las hostilidades en Oriente Medio.

En una publicación en la red social Truth Social, Trump afirmó que Irán se encuentra “contra las cuerdas” y sostuvo haber situado al país en una posición de presión en la que, según dijo, estaría dispuesto a negociar “prácticamente cualquier cosa” con Washington.

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El mandatario criticó a los legisladores que apoyaron la resolución y sostuvo que la iniciativa “complica” la labor del Ejecutivo en política exterior.

Asimismo, acusó a parte del Congreso de “dar consuelo al enemigo”, expresión vinculada en la Constitución estadounidense a la definición de traición, al cuestionar sus acciones respecto a Teherán.

La resolución mencionada por Trump, enmarcada en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, fue impulsada en el Congreso para restringir el uso de fuerza militar sin autorización legislativa, en medio del debate político en Washington sobre el alcance de las competencias presidenciales en materia de seguridad nacional y el papel del Congreso en decisiones de posible conflicto con Irán.

La votación, que se resolvió por 50 votos a favor y 48 en contra, ratifica la decisión que ya aprobó la Cámara de Representantes a principios de junio en contra del conflicto en Oriente Medio, que empezó el pasado 28 de febrero.

La decisión del senado llegó una semana después de que Estados Unidos e Irán firmaran un acuerdo de entendimiento que pone fin a las hostilidades, desbloquea el estrecho de Ormuz y abre un período de 60 días para negociar un acuerdo nuclear y el alivio de sanciones para la República Islámica.

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