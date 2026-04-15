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El papa León XIV y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Ozan KOSE / AFP).
El papa León XIV y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Ozan KOSE / AFP).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al papa León XIV la noche de este martes y reclamó que “alguien le diga” que Irán “ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes” y que es “inaceptable” que Irán posea la bomba nuclear.

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