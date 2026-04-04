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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso televisado sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 1 de abril de 2026. (Alex Brandon / POOL / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso televisado sobre el conflicto en Oriente Medio desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 1 de abril de 2026. (Alex Brandon / POOL / AFP)
/ ALEX BRANDON
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que Irán tiene 48 horas para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz o se enfrentará a un “infierno”.

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