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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en un evento sobre la asequibilidad de la atención médica en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, en el recinto de la Casa Blanca, el 18 de mayo de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en un evento sobre la asequibilidad de la atención médica en el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, en el recinto de la Casa Blanca, el 18 de mayo de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
/ JIM LO SCALZO / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.

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