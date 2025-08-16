El presidente estadounidense, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Washington, D.C., EE. UU., el 14 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
Agencia EFE
Trump da marcha atrás a su petición de alto el fuego en Ucrania como condición del diálogo
El presidente de EE.UU., , revirtió este sábado su llamado a alcanzar un cese el fuego inicial para avanzar hacia el y en su lugar dijo que la “mejor manera” de acabar con la guerra entre Moscú y Kiev es “llegar directamente” a un acuerdo de paz duradero.

Trump, que este viernes se reunió por (EE.UU.), había dicho antes de la cumbre que deseaba “ver un alto el fuego rápidamente” porque quería que “cesara la matanza”.

Sin embargo, a su regreso del encuentro con Putin y tras una llamada con el mandatario ucraniano, , junto a líderes europeos y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el estadounidense cambió su posición.

“Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrenda guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que terminaría la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que muchas veces no se sostiene”, escribió en su red Truth Social a su regreso a la Casa Blanca.

Trump celebró el “gran y muy exitoso día en Alaska” y , tras lo que adelantó que “si todo resulta bien” programará una cumbre trilateral que incluya a Putin.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Yoan VALAT / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
“Potencialmente, se salvarán las vidas de millones de personas”, concluyó.

La anticipada este viernes en una base militar en Anchorage, Alaska, se cerró sin un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania, pero ambos líderes manifestaron su sintonía y el estadounidense calificó las conversaciones de “extremadamente productivas”.

Por su parte, el presidente ucraniano respaldó este sábado la propuesta su homólogo estadounidense de mantener una reunión a tres bandas con Putin y confirmó su viaje a Washington el lunes para tratar con el norteamericano “todos los detalles” del eventual proceso de paz.

