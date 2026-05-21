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Soldados estadounidenses forman junto a una bandera estadounidense durante una ceremonia en el cuartel general del Comando de Fuerzas Especiales en Ilopango, El Salvador, el 16 de abril de 2026. (Marvin RECINOS / AFP)
Soldados estadounidenses forman junto a una bandera estadounidense durante una ceremonia en el cuartel general del Comando de Fuerzas Especiales en Ilopango, El Salvador, el 16 de abril de 2026. (Marvin RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reculó y anunció este jueves el despliegue de 5.000 soldados en Polonia, una semana después de haber cancelado el envío de efectivos a ese país y en medio de sus críticas a los aliados europeos por su postura en la guerra contra Irán.

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