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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla tras firmar una orden ejecutiva sobre reparaciones de vehículos, en la Casa Blanca el 29 de junio de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla tras firmar una orden ejecutiva sobre reparaciones de vehículos, en la Casa Blanca el 29 de junio de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM).
/ SAMUEL CORUM / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pronunciará un discurso a la nación este jueves por la noche, en medio del restablecimiento de las hostilidades con Irán.

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