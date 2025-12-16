Donald Trump dará el miércoles un discurso a la nación para hacer un balance de su gestión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá el miércoles por la noche un discurso a la nación desde la Casa Blanca para hacer balance de su casi primer año de gestión.

“ Mis compatriotas: daré un DISCURSO A LA NACIÓN mañana por la noche, EN VIVO DESDE LA CASA BLANCA, a las 9:00 p. m. EST. Espero verlos entonces. Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y LO MEJOR ESTÁ POR VENIR! ”, anunció este martes en su cuenta de Truth Social.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó a la prensa que Trump centrará su intervención en subrayar los logros alcanzados desde su regreso al poder en enero pasado.

“Hablará extensamente sobre los logros de los últimos 11 meses, todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país y lo que planea hacer para seguir cumpliendo con el pueblo estadounidense durante los próximos tres años”, afirmó.

Se espera que el mandatario aborde sus esfuerzos para reducir el costo de la vida ante las crecientes críticas entre sus propios seguidores, quienes le reprochan haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos.

El aumento de los precios se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla de cara a las elecciones legislativas de medio mandato del próximo año por una inflación persistente, situada en el 3 %, que la Reserva Federal vincula directamente a los aranceles decretados por Trump.

Este factor fue uno de los elementos clave detrás de la contundente derrota electoral sufrida por los republicanos el pasado 5 de noviembre en algunos estados.

Trump celebró la semana pasada un mitin en Pensilvania para defender su gestión económica y tiene previsto otro acto similar este viernes en Carolina del Norte.

