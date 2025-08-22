El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Trump declara su descontento con bombardeo ruso a fábrica de EE.UU. en Ucrania
Trump declara su descontento con bombardeo ruso a fábrica de EE.UU. en Ucrania

Trump declara su descontento con bombardeo ruso a fábrica de EE.UU. en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, , declaró el viernes su descontento con el contra una fábrica estadounidense en Ucrania, y en general con la continuación de una guerra que ya lleva más de tres años y medio.

“No estoy contento con eso”, respondió Trump a periodistas en el Despacho Oval, al ser preguntado sobre el bombardeo ruso del jueves que prácticamente destruyó un complejo industrial estadounidense en Mukachevo, en el oeste de Ucrania.

“Y no estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra”, agregó.

Rusia también lanzó el en su mayor ataque en semanas.

Trump reiteró que se daba “dos semanas” para tomar una decisión sobre los esfuerzos de .

“Será una decisión muy importante, y serán sanciones, aranceles masivos o ambos, o no haremos nada y diremos: ‘Es su lucha’”, afirmó.

El presidente estadounidense, quien se reunió hace una semana con su homólogo ruso en Alaska, y luego con el líder ucraniano el lunes en la Casa Blanca, quiere juntarlos en una misma mesa.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/ANNABELLE GORDON
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/ANNABELLE GORDON

Pero este encuentro parece estar en peligro por el momento.

Trump señaló el viernes que organizar una era tan difícil como mezclar “aceite y vinagre”.

“Veremos si Putin y Zelensky van a trabajar juntos. Ya saben, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien, por razones obvias”, dijo a periodistas.

Sobre si él , Trump añadió: “Ya veremos”.

En el Despacho Oval, el multimillonario de 79 años también mostró una fotografía en la que está con Putin durante su reunión en Alaska, y precisó que se la había enviado el presidente ruso.

“Voy a autografiarla”, declaró Trump.

