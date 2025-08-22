Trump declara su descontento con bombardeo ruso a fábrica de EE.UU. en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes su descontento con el ataque ruso contra una fábrica estadounidense en Ucrania, y en general con la continuación de una guerra que ya lleva más de tres años y medio.

“No estoy contento con eso”, respondió Trump a periodistas en el Despacho Oval, al ser preguntado sobre el bombardeo ruso del jueves que prácticamente destruyó un complejo industrial estadounidense en Mukachevo, en el oeste de Ucrania.

“Y no estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra”, agregó.

Rusia también lanzó el jueves 574 drones y 40 misiles contra territorio ucraniano en su mayor ataque en semanas.

Trump reiteró que se daba “dos semanas” para tomar una decisión sobre los esfuerzos de paz en Ucrania.

“Será una decisión muy importante, y serán sanciones, aranceles masivos o ambos, o no haremos nada y diremos: ‘Es su lucha’”, afirmó.

El presidente estadounidense, quien se reunió hace una semana con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska, y luego con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky el lunes en la Casa Blanca, quiere juntarlos en una misma mesa.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/ANNABELLE GORDON

Pero este encuentro parece estar en peligro por el momento.

Trump señaló el viernes que organizar una cumbre entre Zelensky y Putin era tan difícil como mezclar “aceite y vinagre”.

“Veremos si Putin y Zelensky van a trabajar juntos. Ya saben, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien, por razones obvias”, dijo a periodistas.

Sobre si él necesitaba asistir a esa reunión, Trump añadió: “Ya veremos”.

En el Despacho Oval, el multimillonario de 79 años también mostró una fotografía en la que está con Putin durante su reunión en Alaska, y precisó que se la había enviado el presidente ruso.

“Voy a autografiarla”, declaró Trump.