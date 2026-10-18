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Resumen

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Donald Trump autorizó temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
Donald Trump autorizó temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó este domingo su decisión de aliviar algunas sanciones contra Rusia, al señalar que busca mantener al Gobierno de Vladímir Putin comprometido con las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

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