Trump defiende a jóvenes católicos que se burlaron de anciano indígena

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el martes a los estudiantes católicos señalados de ridiculizar a un anciano indígena, y arremetió contra los medios de comunicación por lo que consideró una cobertura "malvada" de lo ocurrido.

El incidente, registrado por varios videos que se volvieron virales el fin de semana en las redes sociales, tuvo lugar el viernes en la capital estadounidense, cuando miles de militantes antiabortistas se reunieron para su anual "Marcha por la Vida", coincidiendo con un mitin de las comunidades indígenas que pedían que se respetaran sus derechos.

Las imágenes tomadas en las escaleras del Monumento a Lincoln mostraron el encuentro entre alumnos de la Escuela Secundaria Católica de Covington, un colegio privado del estado de Kentucky, con un nativo americano, identificado luego como Nathan Phillips y veterano de la guerra de Vietnam.

Muchos estudiantes llevaban la gorra roja con el eslogan de Trump, "Hacer que América sea grande otra vez". Otros saltaban, se reían y cantaban, mientras Phillips no cesaba de tocar el tambor y entonar un cántico, ante la mirada impasible de un joven blanco, que sonreía con sorna pero sin decir palabra.

La escena fue inicialmente condenada por muchos por "racista", con acusaciones de que los jóvenes, todos blancos, se habían burlado y le habían faltado el respeto al indígena.

Trump, que ya había dicho el lunes en Twitter que los jóvenes "fueron tratados injustamente con juicios tempranos que resultaron ser falsos - calumniados por los medios de comunicación", tuiteó el martes que el estudiante, Nick Sandmann, y sus compañeros son "símbolos" de una cobertura malintencionada.

"Nick Sandmann y los estudiantes de Covington se han convertido en símbolos de las Noticias Falsas y en lo malvadas que pueden ser. Captaron la atención del mundo y sé que lo usarán para el bien, quizás incluso para unir a las personas. Comenzó como algo desagradable, pero puede terminar en un sueño!", escribió el presidente.

Laura Ingraham, periodista de la cadena Fox afín a Trump, informó que el mandatario se podría reunir el miércoles con los estudiantes, pero luego se lamentó en su cuenta en Twitter que la Casa Blanca pareciera querer retrasar el encuentro.

- Más complejo de lo que parecía -



El colegio católico de Covington, una escuela de varones, canceló las clases el martes aduciendo razones de seguridad, informaron medios locales.

En un principio, la Diócesis y el colegio llegaron a emitir una declaración ofreciendo disculpas a Phillips y anunciando que evaluarán medidas, "incluso la expulsión" de los alumnos.

La congresista Deb Haaland, una de las dos primeras indígenas elegidas en la Cámara de Representantes en noviembre, vinculó el comportamiento de los estudiantes con lo que calificó de niveles crecientes de intolerancia racial en el gobierno de Trump.

Kaya Taitano, una testigo del incidente, fue citada por CNN diciendo que Phillips había decidido intervenir con una "oración de sanación" cuando vio producirse un altercado verbal entre los estudiantes católicos y un grupo de jóvenes afroestadounidenses.

Phillips dio su versión en un video aparte. "Los oí decir: 'Construyan ese muro, construyan ese muro'. Se supone que no tenemos muros aquí, nunca los tuvimos", dijo en alusión al proyecto de Trump de levantar una pared en la frontera con México.

Pero los medios estadounidenses, entre ellos "The New York Times" y "The Washington Post", informaron luego que el incidente fue más complejo de lo que parecía.

Los jóvenes afroestadounidenses eran miembros del movimiento israelita hebreo negro, quienes según reportes insultaron tanto a los activistas indígenas como a los estudiantes.

Phillips aclaró incluso que fue él quien se acercó a los estudiantes, de acuerdo con el Times y el Post.

Sandmann, en tanto, dijo en CNN que sus compañeros no expresaron su apoyo al muro fronterizo, ni hicieron comentarios racistas de ningún tipo. Según él, lejos de burlarse estaba tratando de calmar la tensa situación manteniéndose "inmóvil y tranquilo".

