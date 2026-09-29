El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes con los grandes magnates tecnológicos “la autorregulación” de la industria de la inteligencia artificial (IA), a la cual ha rebautizado como “superinteligencia”, una decisión, esta última, que oficializará en un documento hoy mismo.

Rodeado de líderes tecnológicos y sentado en la Casa Blanca entre el presidente de Nvidia, Jensen Huang, y el magnate Elon Musk, Trump declaró a la prensa que existe “la convicción de que debe haber una gran autorregulación” y que el sector de la IA ya cuenta “automáticamente con la regulación del Departamento de Justicia, el FBI y todo eso”.

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El presidente de Estados Unidos anunció la firma en torno a las 17:00 hora local (21:00 GMT) de un documento “para cambiar el nombre de la IA -”ya que no es artificial", argumentó- y renombrala como “superinteligencia”.

Trump mantuvo hoy un encuentro con los empresarios más influyentes del sector tecnológico en un almuerzo de alto nivel centrado en el desarrollo y las salvaguardas de la inteligencia artificial (IA), al que también acudió el vicepresidente, JD Vance, los secretarios del Tesoro y de Comercio, Scott Bessent y Howard Lutnick, o el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Entre la veintena de líderes que figuran en la convocatoria están el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; el fundador de Amazon, Jeff Bezos y los directores ejecutivos de Microsoft, Satya Nadella; AMD, Lisa Su; Broadcom, Hock Tan; Palo Alto Networks, Nikesh Arora; ServiceNow, Bill McDermott; Micron, Sanjay Mehrotra; y Altimeter, Brad Gerstner.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en una reunión y almuerzo sobre superinteligencia en el Salón Este de la Casa Blanca junto al fundador de Facebook y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, el presidente y CEO de Nvidia, Jensen Huang, y el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, en Washington, D. C., EE. UU., el 29 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/Tierney L. Cross / POOL

También asistieron dos representantes de Palantir -empresa de analítica con varios contratos con el Gobierno Trump en los sectores de defensa o control de la inmigración-, el consejero delegado, Alex Karp, y el Director de Tecnología y Vicepresidente Ejecutivo, Shyam Shankar.

Durante el encuentro, abordaron también la preocupación de la población local por la instalación de centros de datos en sus comunidades: “Este es un grupo que valora enormemente a las comunidades locales y ama a nuestro país; trabajarán con dichas comunidades y se esforzarán por lograr su satisfacción”, dijo Trump sobre lo tratado durante el almuerzo.

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