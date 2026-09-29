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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en una reunión y almuerzo sobre superinteligencia en el Salón Este de la Casa Blanca junto al fundador de Facebook y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, el presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, en Washington, D. C., EE. UU., el 29 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/Tierney L. Cross / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en una reunión y almuerzo sobre superinteligencia en el Salón Este de la Casa Blanca junto al fundador de Facebook y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, el presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, en Washington, D. C., EE. UU., el 29 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/Tierney L. Cross / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes con los grandes magnates tecnológicos “la autorregulación” de la industria de la inteligencia artificial (IA), a la cual ha rebautizado como “superinteligencia”, una decisión, esta última, que oficializará en un documento hoy mismo.

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